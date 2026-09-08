ФСБ: причастный к покушению на одного из генералов МО РФ задержан под Астраханью

В Астраханской области задержали террориста, покушавшегося на жизнь генерала МО ФСБ: причастный к покушению на одного из генералов МО РФ задержан под Астраханью

Москва8 сен Вести.Гражданин Молдовы 2004 года рождения, причастный к покушению на военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны России, был задержан на территории Астраханской области сотрудниками ФСБ России и СК РФ, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Молодой человек был завербован сотрудником украинских спецслужб в 2025 году, когда проживал на территории Республики Молдова. В марте 2026 года он прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку в Киеве, а в июне приехал в Россию, чтобы выполнить задание по ликвидации военнослужащего.

После совершения теракта злоумышленник при содействии украинских спецслужб должен был вернуться в Республику Молдова, однако при попытке выезда из Российской Федерации был задержан сотрудниками ФСБ России написали в сообщении

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.