Москва8 сенВести.Российские силовики задержали гражданина Республики Молдова, подозреваемого в покушении на убийство военнослужащего в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
В рамках расследования уголовного дела по факту покушения на жизнь военнослужащего и незаконного оборота оружия (ч. 3 ст. 30, пп. "б, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ) по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 21-летний гражданин Республики Молдова Николае Кочу… В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По версии следствия, Кочу получил задание на убийство военного весной этого года, когда находился на Украине. За это обещали 70 тысяч долларов США. Мужчина прошел соответствующее обучение, и транзитом через другие страны прибыл в Россию, чтобы совершить задуманное.
Уже в РФ он через Telegram получил новые инструкции, в том числе информацию о личности и месте жительства своего предполагаемой жертвы, а также оружие.
3 сентября 2026 года в поселке Пробуждение Энгельсского района фигурант как минимум 6 раз выстрелил в офицера и скрылся. Раненого оперативно госпитализировали.
Подозреваемого задержали в Астраханской области. Силовая операция проводилась при участии ФСБ и МВД.
Отмечается, что фигурант рассказал детали преступления в ходе допросов и подтвердил свои показания на месте.