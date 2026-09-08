Гражданин Молдавии пошел на убийство российского военного за $70 тысяч

Задержанного в РФ гражданина Молдавии завербовали украинские спецслужбы Гражданин Молдавии пошел на убийство российского военного за $70 тысяч

Москва8 сен Вести.Российские силовики задержали гражданина Республики Молдова, подозреваемого в покушении на убийство военнослужащего в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В рамках расследования уголовного дела по факту покушения на жизнь военнослужащего и незаконного оборота оружия (ч. 3 ст. 30, пп. "б, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ) по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 21-летний гражданин Республики Молдова Николае Кочу… В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, Кочу получил задание на убийство военного весной этого года, когда находился на Украине. За это обещали 70 тысяч долларов США. Мужчина прошел соответствующее обучение, и транзитом через другие страны прибыл в Россию, чтобы совершить задуманное.

Уже в РФ он через Telegram получил новые инструкции, в том числе информацию о личности и месте жительства своего предполагаемой жертвы, а также оружие.

3 сентября 2026 года в поселке Пробуждение Энгельсского района фигурант как минимум 6 раз выстрелил в офицера и скрылся. Раненого оперативно госпитализировали.

Подозреваемого задержали в Астраханской области. Силовая операция проводилась при участии ФСБ и МВД.

Отмечается, что фигурант рассказал детали преступления в ходе допросов и подтвердил свои показания на месте.