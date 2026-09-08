В Саратовской области предъявлено обвинение покушавшемуся на жизнь военного В Саратовской области гражданину Молдавии предъявлено обвинение в теракте

Москва8 сен Вести.В Саратовской области предъявлено обвинение гражданину Молдавии, совершившему покушение на жизнь российского военнослужащего. Информацию сообщила пресс-служба СК РФ.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в рамках расследования уголовного дела по факту покушения на жизнь военнослужащего и незаконного оборота оружия... по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 21-летний гражданин Республики Молдова Николае Кочу говорится на официальном сайте ведомства

Установлено, что весной 2026 года Кочу, находясь на территории Украины, согласился совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 70 тыс. долларов США, после чего прошел соответствующее обучение и транзитом через другие страны прибыл на территорию Российской Федерации

Позже он получил все инструкции для выполнения задания, прибыл в Саратов и выследил жертву. По материалам следствия, 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района фигурант не менее шести раз выстрелил из огнестрельного оружия в военного. Потерпевшего доставили в больницу, он выжил.

На допросе фигурант дал признательные показания. За совершение преступлений по статьям о террористическом акте, покушении на убийство военнослужащего и незаконном обороте оружия следователь подал ходатайство об аресте мужчины. Его рассмотрят в ближайшее время.