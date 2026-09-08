В Госдуме предложили необычный способ защитить военных РФ от диверсий Депутат Журавлев: иностранцы должны письменно поддерживать СВО при въезде в РФ

Москва8 сен Вести.Иностранцы должны заполнять письменное заявление о поддержке специальной военной операции при въезде в Россию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев.

По его мнению, эта мера поможет защитить российских военных от иностранных диверсий.

Мы ведем боевые действия, поэтому, на мой взгляд, давно пора значительно ужесточить порядок пересечения границы. Любой иностранец на въезде должен заполнить документ, в котором заявляет, что поддерживает СВО, - своего рода подтверждение лояльности. Не хочет подписывать - пожалуйста, пусть летит обратно, всего доброго сказал Журавлев

Он признал, что эта мера не сможет полностью остановить деятельность завербованных киевским режимом людей, однако наличие документа, где они признают поддержку СВО, может осложнить им жизнь при возвращении на Украину.

Представляете, возвращается такой диверсант на Украину, а вслед за ним документы, в которых значится: поддерживаю СВО. В Киеве ведь долго разбираться не будут, они своего поставят за такие признания к стенке подытожил депутат

Ранее в Саратовской области предъявили обвинения 21-летнему молдаванину Николае Кочу, который совершил покушение на российского военнослужащего.

Следствие установило, что Кочу согласился убить военного за 70 тысяч долларов, после чего прибыл транзитом через несколько стран в Россию. Позднее он получил от кураторов инструкции по заданию, прибыл в Саратов, выследил жертву и не менее шести раз выстрелил в него. Потерпевшего доставили в больницу, он выжил.