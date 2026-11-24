ФСБ задержала мужчину со взрывным устройством массой 3,5 кг в Кисловодске ФСБ: мужчина со взрывным устройством массой 3,5 кг задержан в Кисловодске

Москва24 ноя Вести.Самодельное взрывное устройство массой 3,5 кг с поражающими элементами обнаружили у мужчины, который готовил теракт в еврейском религиозном учреждении Кисловодска, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, 19 ноября сотрудники спецслужбы задержали гражданина РФ 2004 года рождения, который планировал нападение на прихожан по указанию участников запрещенной в России международной террористической организации. Мужчина изучил территорию предполагаемого места преступления, выяснил время наибольшего скопления людей и самостоятельно изготовил взрывное устройство массой 3,5 кг.

Подозреваемого задержали по пути к месту планируемого теракта. При обыске его жилища силовики обнаружили компоненты взрывных устройств и средства связи с перепиской и инструкциями от зарубежного куратора.

На допросе задержанный признал вину и рассказал, что после нападения собирался отправиться в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.

Ранее, 13 ноября, сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе уроженца одного из государств Центральной Азии, который готовил взрыв в торговом центре.