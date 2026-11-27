ФСБ: для покушения на военного в ДНР были использованы три дрона "Баба-яга"

ФСБ: для покушения на военного в ДНР задействовали три дрона "Баба-яга" ФСБ: для покушения на военного в ДНР были использованы три дрона "Баба-яга"

Москва27 ноя Вести.Киев пытался убить высокопоставленного военнослужащего в Донецке тремя ударными дронами "Баба-яга". Система радиоэлектронной борьбы подавила БПЛА, затем их обезвредили взрывотехники ФСБ России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В целях ликвидации военнослужащего противник задействовал три ударных беспилотника "Баба-Яга", снаряженных самодельными взрывными устройствами фугасно-зажигательного действия. Указанные беспилотники подавлены системой радиоэлектронной борьбы и обезврежены взрывотехниками ФСБ России говорится в сообщении ФСБ

Пособницей украинских спецслужб стала жительница Волновахи 1997 года рождения. По данным ведомства, она по заданию украинских кураторов переехала в Донецк, где наблюдала за сотрудником одного из силовых ведомств. Через WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) женщина сообщала украинским кураторам информацию о его передвижениях и о том, какими автомобилями он пользуется.

Покушение на военнослужащего было предотвращено. Женщину задержали и заключили под арест. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.