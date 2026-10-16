Беспилотник ВСУ с 40 кг боезаряда уничтожили под Донецком

Под Донецком взрывотехники ФСБ уничтожили дрон ВСУ с 40 кг взрывчатки Беспилотник ВСУ с 40 кг боезаряда уничтожили под Донецком

Москва16 окт Вести.Под Донецком обезвредили ударный беспилотник ВСУ, которым противник пытался атаковать железнодорожный узел. Об этом сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.

Речь идет о дроне FP-2. Взрывотехники Донецкого УФСБ уничтожили его боевую часть – осколочно-фугасный заряд массой 40 килограммов.

40 кг осколочно-фугасный боезаряд дрона уничтожили взрывотехники Донецкого Управления ФСБ говорится в публикации

По данным штаба, именно этот беспилотник Вооруженные силы Украины готовили для удара по железной дороге.