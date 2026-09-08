Москва8 сенВести.В Брянской области мобильные огневые группы Росгвардии уничтожили ударный беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) — дрон, начиненный взрывчаткой, сдетонировал в воздухе. Об этом сообщила Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.
Правоохранители обнаружили БПЛА в небе над приграничьем.
Мобильные огневые группы ведомства оперативно поразили цель огнем из стрелкового оружия – начиненный взрывчаткой беспилотник сдетонировал в воздухе. Обломки упали вдали от объектов инфраструктурыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В результате отражения вражеской атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.