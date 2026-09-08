Мобильные огневые группы Росгвардии уничтожили ударный БПЛА ВСУ под Брянском В Брянской области мобильные огневые группы Росгвардии сбили ударный БПЛА ВСУ

Москва8 сен Вести.В Брянской области мобильные огневые группы Росгвардии уничтожили ударный беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) — дрон, начиненный взрывчаткой, сдетонировал в воздухе. Об этом сообщила Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.

Правоохранители обнаружили БПЛА в небе над приграничьем.

Мобильные огневые группы ведомства оперативно поразили цель огнем из стрелкового оружия – начиненный взрывчаткой беспилотник сдетонировал в воздухе. Обломки упали вдали от объектов инфраструктуры говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате отражения вражеской атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.