Москва26 нояВести.ФСБ удалось сорвать планы украинских спецслужб устроить теракт в отношении российского военного в Сочи, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Федеральной службой безопасности в Сочи не допущено совершение диверсионно-террористического акта в отношении российского военнослужащего и членов его семьи, планировавшегося украинскими спецслужбамиговорится в сообщении
Отмечается, что для теракта планировалось использовать обманутую мошенниками жительницу Сочи, однако та обратилась к правоохранителям. По данным ФСБ, бомбу, при помощи которой планировалось убить военного, обезвредили.
Несколько дней назад ФСБ информировала о задержании россиянина в в Запорожской области, который атаковал дронами со взрывчаткой служебный автомобиль одного из чиновников администрации Мелитополя.