ФСБ сообщила о срыве планов Украины устроить теракт против военного в Сочи

ФСБ сорвала планы Киева устроить теракт против российского военного в Сочи ФСБ сообщила о срыве планов Украины устроить теракт против военного в Сочи

Москва26 ноя Вести.ФСБ удалось сорвать планы украинских спецслужб устроить теракт в отношении российского военного в Сочи, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Федеральной службой безопасности в Сочи не допущено совершение диверсионно-террористического акта в отношении российского военнослужащего и членов его семьи, планировавшегося украинскими спецслужбами говорится в сообщении

Отмечается, что для теракта планировалось использовать обманутую мошенниками жительницу Сочи, однако та обратилась к правоохранителям. По данным ФСБ, бомбу, при помощи которой планировалось убить военного, обезвредили.

Несколько дней назад ФСБ информировала о задержании россиянина в в Запорожской области, который атаковал дронами со взрывчаткой служебный автомобиль одного из чиновников администрации Мелитополя.