08:53 26 ноября 2026 09:03 26.11.2026Татьяна РутковскаяОбществоФСБ: Киев пытался использовать обманутую жительницу Сочи для терактаФСБ: Киев пытался использовать обманутую жительницу Сочи для терактаСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква26 нояВести.Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Читайте такжеФСБ: жительница Сочи избежала уголовного дела, обратившись к правоохранителям08:57 ФСБ сорвала планы Киева устроить теракт против российского военного в Сочи08:51 Жительница Сочи задержана за оправдание проукраинских террористов11:58 18 нояЖительница Крыма задержана за передачу спецслужбам Украины секретных сведений09:47 19 октУкраина предприняла попытку массированной атаки по России19:44 20 сенКиевский режим планировал покушение на британского посла в Москве07:51 10 сенФСБ раскрыла новую тактику Киева для атак БПЛА на Москву09:09 21 авгВ ФСБ предупредили о попытках Киева вовлекать молодежь РФ в терроризм08:15 21 авгОбщество26.11.2026