Украина предприняла попытку массированной атаки по России МО РФ: Киев предпринял попытку массированной атаки по РФ с целью сорвать выборы

Москва20 сен Вести.Киевский режим в течение 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Цель атаки — попытка срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Государственную Думу Федерального собрания сообщили в ведомстве

Для атаки противник применил БПЛА и крылатые ракеты "Фламинго". За сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный беспилотный летательный аппарат и восемь крылатых ракет большой дальности, сообщили в Минобороны.