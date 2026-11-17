700 кг взрывчатки и десятки дронов: ФСБ сорвала планы ГУР и СБУ ФСБ: Украина потратила порядка 2,5 млн долларов на подготовку серии терактов

Москва17 ноя Вести.Четверо агентов украинских спецслужб, готовивших серию терактов на юге России, задержаны сотрудниками ФСБ. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, для осуществления террористических актов Киев передал завербованным агентам 700 килограммов взрывчатки, несколько десятков дронов и гидроциклы.

Операция по выявлению и задержанию диверсантов длилась с начала 2026 года. Кадры оперативной съемки предоставлены ЦОС ФСБ.

Мероприятия по задержанию проводились в столице Адыгеи Майкопе, в городе Тихорецке на Кубани, в дагестанском Кизляре и в Ростове-на-Дону.

Двое украинских агентов, оказавших вооруженное сопротивление, были ликвидированы.

Преступники собирались атаковать корабли ВМФ РФ и гражданские суда в Каспийском море, а с территории Адыгеи и Кубани ударить БПЛА по военным аэродромам и критически важным объектам.

По оценке ФСБ, на подготовку терактов Киев затратил порядка 2,5 млн долларов США. Организацией атак по линии СБУ руководил замглавы Центра специальных операций "А" бригадный генерал Ульяницкий, а по линии Главного управления разведки Министерства обороны Украины - генерал-майор Лордкепанидзе.