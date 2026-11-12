В Адыгее, ДНР и Омской области задержали агентов спецслужб Украины ФСБ пресекла деятельность агентов спецслужб Украины в трех регионах РФ

Москва12 ноя Вести.Сотрудники ФСБ России пресекли в трех регионах РФ деятельность четырех агентов украинских спецслужб: их задержали в Адыгее, ДНР и Омской области. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Федеральной службой безопасности в Республике Адыгея, Донецкой Народной Республике и Омской области пресечена диверсионно-террористическая деятельность агентов украинских спецслужб. В результате проведенных мероприятий в Майкопе, Донецке и Омске задержаны трое граждан России и один иностранец говорится в заявлении

По данным ведомства, задержанные собирали сведения о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов. Также они распространяли в интернете материалы с призывами к терроризму.

За сотрудничество с украинскими спецслужбами было обещано крупное денежное вознаграждение и вывод на территорию Евросоюза уточнили в ЦОС

В отношении мужчин возбуждены уголовное дела по статьям о приготовлении к теракту, оказании противнику помощи в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, госизмене, приготовлении к диверсии, незаконном хранении взрывчатки и публичных призывов к терроризму. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас фигуранты находятся под стражей.