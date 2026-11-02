СБ: оперативная обстановка в РФ стабильная, несмотря на связанные с СВО вызовы

В Совете безопасности заявили о стабильной обстановке в России СБ: оперативная обстановка в РФ стабильная, несмотря на связанные с СВО вызовы

Москва2 ноя Вести.Оперативная обстановка в России в настоящий момент остается стабильной, несмотря на вызовы, связанные с проведением специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата российского Совета безопасности.

СБ провел анализ основных показателей преступности в РФ за период с января по сентябрь текущего года.

Анализ демонстрирует, что несмотря на сохраняющиеся вызовы и угрозы, связанные с проведением специальной военной операции, оперативная обстановка в стране в целом остается стабильной говорится в заявлении

Отмечается, что в течение 9 месяцев 2026 года количество криминальных деяний сократилось на 16,3% по сравнению с показателями, зафиксированными за аналогичный период 2025 года.

В сентябре Министерство внутренних дел также сообщало о снижении числа преступлений в России в текущем году.