В Кабардино-Балкарии осуждена банда конокрадов Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор банде, похитившей более 50 лошадей

Москва15 сен Вести.Зольский районный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор четверым участникам банды конокрадов, сообщает республиканская прокуратура в мессенджере MAX.

Как установил суд, с 2019 по 2024 год участники банды похищали лошадей, пасшихся на горных пастбищах Зольского, Баксанского, Эльбрусского, Черекского и Чегемского районов.

Всего было похищено более 50 лошадей, в том числе племенных кабардинской породы, на общую сумму свыше 8,5 миллионов рублей. Часть животных поставляли изготовителям колбасных изделий.

Перед судом предстали жители Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по чч. 2, 3, 4 ст. 158 УК РФ (кражи группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах). Один из фигурантов осужден и по ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) отмечается в публикации

Суд назначил наказание троим участникам банды на сроки от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, четвертому, совершившему одно преступление, – 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.