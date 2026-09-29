В Кабардино-Балкарии вынесли приговор мировому судье за взятки Суд Кабардино-Балкарии признал мирового судью виновным в коррупции

Москва29 сен Вести.В Кабардино-Балкарии мирового судью в отставке, его помощника и секретаря судебного заседания признали виновными в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в MAX.

По данным ведомства, с ноября 2024 года по май 2025 года мировой судья Мухамед Темботов, действуя в составе организованной им группы вместе с помощницей Еленой Рашидовой и секретарем судебного заседания Марианной Карасовой неоднократно брал взятки в размере от 10 до 100 тысяч рублей от участников судопроизовдства.

Задержать фигурантов удалось после того, как в мае 2025 года они получили от местного жителя взятку в 100 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением в республиканское управление ФСБ России.

Приговором суда Темботову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Карасовой — 8 лет лишения свободы, помощнику судьи Рашидовой — 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении

Также осужденные должны будут заплатить штрафы в размере от 500 тысяч до 2,5 млн рублей.