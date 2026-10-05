Камчадал осужден за кражу саженцев плодовых деревьев Житель Камчатки получил 1,5 года за кражу семи саженцев плодовых деревьев

Москва5 окт Вести.Житель Петропавловска-Камчатского 58 лет получил 1,5 года колонии строгого режима за кражу группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в мессенджере МАХ.

В июне компания приятелей обсуждала обустройство участка, принадлежавшего одному из них, в том числе посадку плодовых деревьев. Позже часть компании ушла по делам. По дороге они приметили возле многоквартирного дома плодовые деревья и решили их выкопать.

Получив согласие приятеля и облачившись в балаклаву, фигурант извлек из земли семь молодых саженцев яблонь, абрикосов и черешни. Похищенное сообщники погрузили в автомобиль, после чего растения были высажены недалеко от их места жительства. Собственнику причинен ущерб в размере 20 тыс. рублей. Впоследствии посадки изъяты полицией и возвращены владельцу написали в надзорном ведомстве

С учетом явки с повинной, признания вины, активного содействия следствию, а также рецидива преступлений суд назначил фигуранту 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении соучастника прекращено по нереабилитирующему основанию.