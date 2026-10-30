Мужчина осужден за хищение самородного золота на 3,1 млн с прииска под Магаданом

Магаданец получил 3,5 года колонии, намыв самородного золота на 3,1 млн рублей Мужчина осужден за хищение самородного золота на 3,1 млн с прииска под Магаданом

Москва30 окт Вести.Работник организации-недропользователя, осуществляющей деятельность в Сусуманском муниципальном округе, получил 3 года 6 месяцев лишения свободы за кражу в особо крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры Магаданской области в мессенджере МАХ.

Тридцатилетний мужчина во время работы тайно извлекал из промышленного прибора самородки золота и промывал его в бытовке. Полученный концентрат он планировал продать.

Преступными действиями предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 3,1 млн рублей написали в пресс-службе

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.