Москва30 октВести.Работник организации-недропользователя, осуществляющей деятельность в Сусуманском муниципальном округе, получил 3 года 6 месяцев лишения свободы за кражу в особо крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры Магаданской области в мессенджере МАХ.
Тридцатилетний мужчина во время работы тайно извлекал из промышленного прибора самородки золота и промывал его в бытовке. Полученный концентрат он планировал продать.
Преступными действиями предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 3,1 млн рублейнаписали в пресс-службе
Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.