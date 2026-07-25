Москва25 июлВести.Стоматолог из колымского поселка Палатка Яна Исаева победила в чемпионате по промывке золота руками "Старательский фарт", намыв 3,49 грамма металла, передает РИА Новости.
Мыть золото меня научил отец, работавший в золотодобывающей артелисказала победительница
Второе место – у Евгении Гнеушевой из Сусумана, она получила 700 тысяч рублей, третий - магаданец Тимур Кормушин, выиграл 300 тысяч рублей.
Прошедший фестиваль - единственные в России, он проводится в десятый раз. Организатором его является правительство Магаданской области. Масштабное событие проходило в парке "Дюкча".