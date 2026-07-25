Стоматолог из поселка под Магаданом победила в чемпионате по промывке золота

В Магадане определили победителя чемпионата по промывке золота Стоматолог из поселка под Магаданом победила в чемпионате по промывке золота

Москва25 июл Вести.Стоматолог из колымского поселка Палатка Яна Исаева победила в чемпионате по промывке золота руками "Старательский фарт", намыв 3,49 грамма металла, передает РИА Новости.

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Второе место – у Евгении Гнеушевой из Сусумана, она получила 700 тысяч рублей, третий - магаданец Тимур Кормушин, выиграл 300 тысяч рублей.

Прошедший фестиваль - единственные в России, он проводится в десятый раз. Организатором его является правительство Магаданской области. Масштабное событие проходило в парке "Дюкча".