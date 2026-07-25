Победитель чемпионата по промывке золота руками в Магадане получит 1 млн рублей

Чемпионат по промывке золота руками стартовал в Магадане Победитель чемпионата по промывке золота руками в Магадане получит 1 млн рублей

Москва25 июл Вести.Первые двадцать участников чемпионата "Старательский фарт" в Магадане приступили к промывке золота лотком, передает РИА Новости.

Подобный фестиваль - единственные в России, в этом году он проводится в десятый раз. Организатором его является правительство Магаданской области.

Это мероприятие становится культурным кодом и достопримечательностью Магадана и Магаданской области приводит агентство слова губернатора Магаданской области Сергея Носова, которые он произнес на открытии соревнований

По данным пресс-службы региона, на состязания поступило 242 заявки из Московской, Ленинградской, Иркутской, Кемеровской областей, Бурятии, Алтайского и Приморского краев. Большинство заявок подали колымчане. Жеребьевка определила имена 60 счастливчиков, допущенных на площадку соревнований. За 15 минут им предстоит намыть как можно больше драгоценного металла из золотоносного грунта, используя воду и лоток.

Победитель получит 1 миллион рублей.