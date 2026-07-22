Золотая россыпь в Якутии продана в 50 раз дороже стартовой цены, за 1,8 млрд руб

Золотая россыпь в Якутии продана за 1,8 млрд рублей Золотая россыпь в Якутии продана в 50 раз дороже стартовой цены, за 1,8 млрд руб

Москва22 июл Вести.Старательская артель "Золото Ыныкчана" стало победителем торгов на право разведки и добычи россыпного золота на участке, расположенном на левом притоке реки Аллах-Юнь в Якутии.

Как сообщает пресс-служба Минприроды РФ, в торгах участвовали шесть компаний. При стартовом платеже в 35,5 млн рублей "Золото Ыныкчана" предложило за участок 1,76 млрд рублей, что почти в 50 раз больше начальной цены.

Месторождение открыто советскими геологами в 1935 году, добыча велась с 1941 по 2000 год.

"Золото Ыныкчана" зарегистрировано в Якутии в 1933 году как старательская артель, преобразовано в ООО в 1993 году, входит в "Горнопромышленную финансовую компанию", сообщает "Интерфакс".