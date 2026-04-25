В Чемпионате России "Золото Кагана" примет участие почти 100 экипажей Губернатор Бабушкин: почти 100 экипажей участвуют в чемпионате "Золото Кагана"

Москва25 апр Вести.Почти 100 экипажей примут участие в чемпионате России по ралли-рейдам "Золото Кагана". Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он рассказал про мнение, что победитель "Золота Кагана" потом выигрывает и ралли-рейд "Дакар".

Собралось почти 100 экипажей, традиционно представленных командами из России, Белоруссии, Казахстана. … Существует такое устойчивое мнение о том, что кто побеждает в "Золоте Кагана", тот в итоге в перспективе должен побеждать на "Дакаре". Это неоднократно подтверждалось экипажами КАМАЗа, которые являются победителями "Дакара". Я уверен, что сегодняшняя гонка будет интересной для участников и для зрителей в том числе рассказал Бабушкин

Турнир "Золото Кагана" проходит уже в 15-й раз. В автозачетах турнира принимают участие 60 команд, а в зачетах для мотоциклов и квадроциклов – 40.