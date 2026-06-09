В "КАМАЗ-мастер" заявили о желании европейских гонщиков выступать на их авто Руководитель "КАМАЗ-мастер": европейские гонщики хотят выступать на "Камазах"

Москва9 июн Вести.Руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев отметил возросший интерес к российской марке грузовиков: многие европейские гонщики хотят выступать на "Камазах" не только в ралли "Дакар", но и на других соревнованиях. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Команда постоянно поддерживает техническую готовность и даже опережает некоторых соперников по уровню оснащения, отметил он.

Многие следят за тем, как мы едем здесь на своем российском чемпионате, как мы едем в "Шелковый путь", как мы едем в "Такла-Макан". Многие следят... Больше даже из европейцев хотят на наших автомобилях принять участие в том же "Дакаре", но и на своих каких-то гонках. Списываемся, общаемся, все дружим, потому что спорт и наша дисциплина — действительно большая семья, где мы все так же, как и раньше, общаемся. И они очень хотят, чтобы "Камаз" приехал. Так как мы ушли с этой арены непобедимыми сообщил Николаев

Николаев также поблагодарил болельщиков, отметив, что их внимание очень важно для команды.

Команда КАМАЗ-Мастер стала триумфатором международного ралли-марафона "Такла-Макан-2026" в КНР. Экипажи команды заняли первое и второе места в гонке.