Москва9 июн Вести.Как только появится возможность, команда "КАМАЗ-мастер" намерена вернуться в ралли "Дакар" с прежней силой — так, будто и не уходили, заявил в интервью ИС "Вести" руководитель команды Эдуард Николаев.

Команда в 2026 году отказалась от участия ралли "Дакар" из-за запрета на выступление под российским флагом.

Организаторы-французы тоже делают со своей стороны все возможное, чтобы мы скорее вернулись на эту арену. Но пока, к сожалению, ни мы, ни белорусы, имеется в виду команда "МАЗ‑СПОРТавто", пока мы, к сожалению, не можем там быть сообщил он

Российские пилоты стараются технически не отставать.

Мы очень хотим выступить на "Дакаре". Я вижу, что и техника наша готова, и экипажи наши готовы. Сегодня могу уверенно сказать, что действительно мы задаем хороший темп, несмотря на то, что не участвуем в "Дакаре", и мы готовы… Но когда нам скажут, что все можно, мы должны ворваться, как будто мы не уходили улыбается Николаев

Команда "КАМАЗ-мастер" стала триумфатором международного ралли-марафона "Такла-Макан" 2026 в Китае. Экипажи команды заняли первое и второе места в гонке.