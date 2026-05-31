Москва31 мая Вести.Участники ралли-марафона "Такла-Макан-2026" прошли предпоследний специальный участок. Впечатлениями от него гонщики из команд "КАМАЗ-мастер" и URAL MOTORSPORT поделились в интервью ИС "Вести".

Пилот команды "КАМАЗ-мастер" Богдан Каримов охарактеризовал спецучастки как сложные и интересные.

Усталость накопилась, но уже чувствуется, что остался только один, завтрашний день. Спецучастки очень сложные, но я думаю, что мы по ним еще соскучимся через какое-то время. Конечно, спецучастки очень интересные, очень разнообразные, скоростные, очень сложные, местами очень узкие. Видишь такую дорогу, что по краям скалы, и думаешь, что она (машина - прим. ред.) вообще там сейчас не пройдет, но по краям миллиметры, и тихонечко-тихонечко проезжаешь рассказал пилот команды "КАМАЗ-мастер" Богдан Каримов

Штурмана "КАМАЗ-мастера" Дмитрия Никитина уже много дней не покидает ощущение, что эта гонка никогда не закончится.

Даже не верю, что сегодня прошел предпоследний спецучасток. Кардинально изменилась вообще трасса. Поменяли локацию, проехали буквально 400 километров - и уже совсем другие дороги, в сухих руслах, каньонах. Огромные камни сегодня, узкие места - для грузовика тем более. Там, наверное, и джипы сегодня с трудом проезжали местами в руслах. Просто огромные глыбы, и мы в миллиметрах, шагом-шагом, тихонечко, на цыпочках, чтобы машину не задеть рассказал Никитин

Он также поблагодарил организаторов ралли за продуманную навигацию.

Сегодня отдельное спасибо все-таки организаторам в плане навигации. В таких вот каменистых руслах и каньонах, когда не видно дороги и следов, приходится очень много концентрироваться и быть именно одной командой, одним экипажем, чтобы выбрать правильный курс, придерживаться того, который указан именно в дорожной книге или подсказки, направления, где надо ехать. Слава богу, сегодня по навигации ошибок не возникло, мы сегодня все вместе отработали сказал Дмитрий Никитин

По мнению пилота команды URAL MOTORSPORT Юрия Наймана, ралли "Такла-Макан" более чем достойно называться гонкой на выживание.

Можно назвать это гонкой на выживание, потому что, если бы кто доехал без остановки, так сразу занял бы призовое место. Тут главное ехать, не останавливаться и стоять строго по курсу. Я уже прямо жду завтрашний спецучасток, чтобы проехать его. Но, говорят, он не будет простым. Там чуть больше 100 километров по узкой дороге, где, скорее всего, грузовики, может быть, еще и последними запустят. Сегодня был подобный момент, где грузовик просто по ширине проходил - слева скала, справа скала, и четко грузовик пробирался в этом месте. Приходилось ехать медленно. Хорошо, что в тот момент мы как бы оторвались от других ребят, никому не составляли никаких затруднений, помех и спокойно проехали эти узкие места рассказал Найман

31 мая участники ралли "Такла-Макан-2026" прошли 334-километровый спецучасток в Аксу у подножия Тянь-Шаня.