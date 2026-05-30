Москва30 мая Вести.Спецучастки гонки "Такла-Макан-2026" в Китае отличаются интенсивностью, что значительно увеличивает нагрузку на технику до самого финала. Об этом рассказали ИС "Вести" участники команды "КАМАЗ-мастер".

Гонка выходит на финишную прямую, но спецучасток длиной всего 20 километров оказался серьезным испытанием, с которым не все смогли справиться. Российский экипаж отмечает, что спецучастки сложнее, чем на ралли-рейде "Дакар".

Разница в том, что с первых метров начинаются низкие, вязкие пески, и до самого финиша нет послаблений. Не как на "Дакаре": нас завезли в дюны, мы пересекли 12 километров в гряд дюн, затем нас спускают на солончак, где максимальная скорость, где экипаж немножко передохнул, машина чуть-чуть остыла — и снова в дюны. Здесь такого нет. Здесь с самого старта интенсивные дюны до самого финиша. Нагрузка очень бешеная и на экипаж, и на технику сообщил руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев

Механик команды Антон Шибалов также обратил внимание на разнообразие рельефов.

Действительно, очень сложный маршрут. Наверное, если бы сравнил с последними "Дакарами", которые мы ехали, здесь еще сложнее. Здесь очень разнообразные рельефы, маршруты, пески сложные, дороги непростые как для техники, так и для экипажей дополнил Шабалов

Автогоночная команда "КАМАЗ-мастер" впервые приняла участие в ралли "Такла-Макан-2026", которое проходит в одноименной пустыне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В воскресенье, 31 мая, участников ждет 334-километровый спецучасток в Аксу у подножия Тянь-Шаня.