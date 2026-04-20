Рассекречены кадры испытаний танка Т-90С в джунглях "Уралвагонзавод" рассекретил видео испытаний танка Т-90С в малайзийских джунглях

Москва20 апр Вести.Предприятие "Уралвагонзавод" (УВЗ), входящее в состав Ростеха, впервые показало уникальные архивные съемки ходовых испытаний основного боевого танка Т-90С в условиях джунглей в 2000 году. Видеоматериалы опубликованы в Telegram-канале концерна.

Уточняется, что пленку с записью испытаний в тропических лесах Малайзии обнаружили совершенно случайно в ходе работы над документальным фильмом к 25-летию контракта с Индией на поставку Т-90.

Лето 2000-го года, температура за бортом +40°С, влажность — как в бане, грязь — по самую башню. Т-90С гоняет там, где, казалось бы, танкам не место: тропические джунгли, болота, малопроходимая местность говорится в сообщении пресс-службы УВЗ

Марш-бросок протяженностью 1300 километров состоялся сразу после серии испытаний той же машины в индийской пустыне Тар.

В концерне напомнили, что на рубеже веков российский танк успешно выдержал проверку в трех совершенно разных климатических зонах. В Индии экипажи работали в условиях высокогорья, пустыни и сезона дождей. В Саудовской Аравии техника эксплуатировалась при температуре выше 50 градусов и в условиях абразивных песков.

Как подчеркнули в "Уралвагонзаводе", Т-90С доказал свою работоспособность в "полном климатическом экстриме".

