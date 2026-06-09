"Китайцы кричали "камац"": как КАМАЗ стал героем ралли в Китае Руководитель "КАМАЗ-мастер" рассказал, как в Китае оценили российскую команду

Москва9 июн Вести.На ралли-марафоне "Такла-Макан-2026" в Китае российский КАМАЗ стал национальным героем, китайцы с нетерпением ждали старта грузовика. Об этом в эксклюзивном интервью ИС "Вести" сообщил руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев.

Он рассказал о ситуации, когда российская команда два раза пришла на помощь китайским спортсменам.

Все ждали, не побоюсь даже этого слова, КАМАЗ. Они прям [говорили]: "Камац, камац", - все вот так кричали, ликовали. Причем после тех ситуаций, когда Алмаз Ахмедов (пилот команды – прим. ред.) два раза привез на финиш китайский экипаж на веревке, для них это вообще какой-то фурор, нонсенс. У них нет такого, чтобы они как-то друг другу помогали. Они пришли к нам на бивак с цветами, с подарками и не знали, как Алмаза там благодарить. Он теперь действительно стал национальным героем. И когда стартует КАМАЗ, видно, что все ждут старта грузовика поделился Николаев

Ранее пилот команды "КАМАЗ-мастер" рассказал, с каким сложностями пришлось столкнуться на дистанции. По его словам, на трассе встречались очень узкие места и были большие валуны.