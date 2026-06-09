Москва9 июн Вести.Участие в ралли‑марафоне "Такла‑Макан" в Китае осложнялось экстремально высокой температурой воздуха. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал пилот команды-победителя "КАМАЗ-мастер" Богдан Каримов.

Экипажи команды заняли первое и второе место в гонке. Соревнование проходило с 16 мая по 1 июня по маршруту Урумчи — Аксу и состояло из 14 этапов.

Спецучастки были разные - и короткие, и очень длинные. Нужно было со старта понимать, как распределить силы, потому что гонка была действительно тяжелой — была изнурительная жара, физически непросто рассказал Богдан Каримов

Третий этап ралли предполагал дистанцию почти 470 км в направлении Южного Синьцзяна.

В Китае нет зоны нейтрализации, как на других соревнованиях. В Дакаре, если спецучасток выше 300 километров, есть 15-минутный простой, и экипажи могут передохнуть. А в Китае настоящий марафон, нет никаких перерывов, нужно рассчитывать свои силы добавил он

Для "КАМАЗ-мастер" событие стало первым участием в международном ралли такого уровня за последние четыре года.