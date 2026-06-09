Пилота КАМАЗа Ахмедова впечатлил проезд через узкое ущелье на ралли в Китае

"Узкое ущелье и валуны": пилот КАМАЗа раскрыл сложности на ралли в Китае Пилота КАМАЗа Ахмедова впечатлил проезд через узкое ущелье на ралли в Китае

Москва9 июн Вести.Пилот автогоночной команды "КАМАЗ-мастер" Алмаз Ахмедов в эксклюзивном интервью ИС "Вести" рассказал, что в ходе ралли-марафона "Такла-Макан-2026" в Китае команда впритирку преодолела узкое ущелье с валунами.

Соревнования состоялись в пустыне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

По словам Ахмедова, проехать ущелье и валуны оказалось не так просто.

Было такое узкое место, ущелье, и там большие валуны. Я еще остановился, как раз-таки со мной ехал Антон Шибалов опытный. Я у него спросил, ...а как тут проехать-то? Он говорит: "Не бойся, главное - небыстро и аккуратно проезжай". Место было очень узкое, прям впритирку, аж зеркалом проехали. Такое классное место было сказал Ахмедов

Автогоночная команда "КАМАЗ-мастер" впервые приняла участие в ралли "Такла-Макан-2026". 31 мая участники ралли прошли 334-километровый спецучасток в Аксу у подножия Тянь-Шаня.