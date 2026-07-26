"Вопреки всему": как гонщица Перумова пробивалась к ралли в Карачаево-Черкесии

Гонщица Перумова рассказала, через какие испытания прошла ради участия в ралли "Вопреки всему": как гонщица Перумова пробивалась к ралли в Карачаево-Черкесии

Москва26 июл Вести.В Карачаево-Черкесии впервые стартовал этап чемпионата России по ралли. Соревнования проходят на территории курорта Архыз. В заездах принимают участие 37 экипажей, представляющих различные субъекты РФ, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Среди участников — Карина Перумова, единственная девушка-пилот, прибывшая из ДНР вместе со своим отцом-штурманом и командой.

По ее словам, путь спортсменов к месту проведения соревнований был сопряжен с серьезным риском для жизни

Самое опасное - это выезд из Горловки, потому что там очень простреливаемый участок. Мы отдавали машину на ремонт в Луганск, и мы тянули ее обратно. Не так давно ремонт сделали и в нас летел прям беспилотник - просто чудом увернулись рассказала Карина

Ранее сообщалось, что участники ралли-марафона "Такла-Макан-2026" прошли предпоследний специальный участок. Впечатлениями от него гонщики из команд "КАМАЗ-мастер" и URAL MOTORSPORT.