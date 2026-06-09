Пилот "КАМАЗ-мастер" о победе на ралли в Китае: еще нет осознания, что выиграли

Пилот "КАМАЗ-мастер" поделился эмоциями от победы на гонках Пилот "КАМАЗ-мастер" о победе на ралли в Китае: еще нет осознания, что выиграли

Москва9 июн Вести.Российская автогоночная команда "КАМАЗ-мастер" одержала победу на международном ралли "Такла-Макан-2026" в Китае. Об эмоциях от этой победы ИС "Вести" рассказал пилот команды Богдан Каримов.

По его словам, после финиша не было осознания, что команда выиграла соревнования.

После финиша, наверное, не совсем осознавал, что мы проделали такой путь и были на подиуме. Очень много поздравлений от близких, родственников... Очень много поддержки, очень приятно. Наверное, до сих пор такого осознания еще, наверное, нет. Еще даже дома не были поделился Каримов

Ралли "Такла-Макан" прошло в Китае с 16 мая по 1 июня.