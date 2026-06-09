Глава "КАМАЗ-мастер" рассказал о задаче, стоявшей перед командой на ралли в КНР

Глава "КАМАЗ-мастер" раскрыл, какая задача стояла перед командой на ралли в КНР Глава "КАМАЗ-мастер" рассказал о задаче, стоявшей перед командой на ралли в КНР

Москва9 июн Вести.Главная задача, которая стояла перед командой "КАМАЗ-мастер" на международном ралли "Такла-Макан-2026" в Китае, – финишировать двумя экипажами. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель команды Эдуард Николаев.

По его словам, не было задачи прийти первыми, так как участники команды впервые состязались на соревнованиях такого уровня.

Имея такой опыт уже по таким ралли, тут можно сказать, что результат – он сам сложится. Главное выполнять, понятно, задачи, поставленные командой. У ребят стояла задача именно финишировать двумя экипажами. Не было задачи, что либо [Богдан] Каримов, либо [Алмаз] Ахмедов – обязательно должен быть кто-то из них первым. Я понимал, что ребята первый раз на такой гонке… Многое для ребят было новшеством поделился Николаев

Он также отметил, что внутренняя борьба среди участников команды тоже сказалась на результате.

Ранее пилот автогоночной команды "КАМАЗ-мастер" Алмаз Ахмедов в эксклюзивном интервью ИС "Вести" рассказал, как в ходе ралли-марафона "Такла-Макан-2026" в Китае команда впритирку преодолела узкое ущелье с валунами.