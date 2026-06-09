Пилот "КАМАЗ-мастер" о подготовке к ралли в КНР: готовим машину к заезду сами

"Готовим машины сами": пилот "КАМАЗ-мастер" рассказал о подготовке к ралли в КНР Пилот "КАМАЗ-мастер" о подготовке к ралли в КНР: готовим машину к заезду сами

Москва9 июн Вести.Больше всего на соревнованиях команда "КАМАЗ-мастер" переживает за машину, чтобы она не подвела, именно поэтому подготовка автомобилей к заезду проходит дома – все делается своими руками, сообщил ИС "Вести" пилот команды Богдан Каримов.

Он отметил, что в подготовке автомобилей к ралли помогают все участники команды.

Все равно ты чувствуешь ответственность. Именно то, что от тебя ждут результат. Больше сам, наверное, переживаешь за машину, чтобы она где-то по технической части не остановилась и не сломалась. Потому что мы с Алмазом (Алмаз Ахмедов, пилот команды "КАМАЗ-мастер" – ред.) готовим машины сами. То есть дома подготовка автомобилей ведется именно нашими руками. Конечно же, команда нам помогает, но ведем автомобили самостоятельно. Мы сами, и все равно есть чувство переживания, что машина где-то все-таки не остановилась рассказал Каримов

По словам пилота команды, большая ответственность лежит на команде и во время пилотирования, так как любая ошибка может привести к аварии.

Конечно, это все давит, и есть такая эмоциональная нагрузка добавил он

Ранее руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев рассказал ИС "Вести", что российская машина стала "национальным героем" у жителей Китая. По его словам, они с нетерпением ждали старта грузовика.