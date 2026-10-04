Mash: россиянин получил штраф в Таиланде за чемодан с колбасой и рыбой

Россиянина поймали при попытке провезти в Таиланд чемодан с 5 кг колбасы и рыбы Mash: россиянин получил штраф в Таиланде за чемодан с колбасой и рыбой

Москва4 окт Вести.В аэропорту Таиланда таможенники остановили россиянина из Хабаровска с чемоданом грудинки, колбасы, сосисок и рыбы общим весом свыше пяти килограммов, сообщил Telegram-канал Mash. Продукты были обнаружены при досмотре багажа. В итоге турист отделался штрафом в 1000 бат (порядка 2,5 тысячи рублей).

В чемодане Алексея были сушеная и копченая рыба, селедка, несколько палок колбасы, сосиски и грудинка. Часть продуктов турист вез для себя, остальное - для друзей. Таможенники заметили провизию, когда просветили чемодан Алексея рентгеном, это произошло уже на выходе из аэропорта.

Россиянину предложили отказаться от провизии либо заплатить штраф в одну тысячу бат, следует из данных канала. Алексей выбрал второй вариант.

Продукты животного происхождения находятся в Таиланде под особым ветеринарным контролем, отмечается в сообщении. Таможенный закон страны предусматривает за уклонение от запретов и ограничений штраф, который может доходить до 500 тысяч бат или до 10 лет лишения свободы.