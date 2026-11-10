Россиянку задержали на Пхукете из-за визы, просроченной на 6 лет

На Пхукете задержали россиянку с просроченной на 6 лет визой Россиянку задержали на Пхукете из-за визы, просроченной на 6 лет

Москва10 ноя Вести.На Пхукете задержали россиянку, которая нелегально находилась в стране на протяжении шести с половиной лет. Об этом сообщает таиландский новостной портал "Пхучаткан" ("Менеджер").

Последнее разрешение на пребывание россиянки в Таиланде истекло 12 октября 2020 года, сообщает Иммиграционное бюро страны. После этого она оставалась в стране нелегально, всего незаконное пребывание составило 2379 дней.

Женщине предъявлено обвинение в нахождении на территории Таиланда после истечения разрешенного срока. Согласно таиландскому законодательству, за это грозит штраф до 20 тысяч бат (около 600 долларов) и/или до двух лет тюрьмы. Иностранцам, задержанным за пребывание после истечения разрешенного срока более чем на год, также грозит депортация с последующим запретом на въезд.

Ранее в октябре морская полиция тайской провинции Пхукет задержала 32-летнего россиянина, который незаконно проводил экскурсии для туристов.