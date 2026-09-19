На Бали задержали четырех россиянок и украинца по подозрению в проституции

На Бали в ходе рейдов задержали россиянок и украинца На Бали задержали четырех россиянок и украинца по подозрению в проституции

Москва19 сен Вести.Четырех гражданок России и гражданина Украины задержали на индонезийском острове Бали в рамках операции по выявлению иностранцев, предположительно причастных к проституции. Об этом сообщило агентство ANTARA со ссылкой на главу местного иммиграционного управления Мухамада Новиандри.

Рейды прошли вечером 17 сентября в туристических районах Чангу, Семиньяк и Умалас. Всего сотрудники иммиграционной службы задержали 13 иностранцев, среди которых 12 женщин и один мужчина.

В Чангу сотрудники задержали россиянку и украинца, которого подозревают в содействии занятию проституцией заявил Новиандри

По данным ведомства, россиянку задержали на вилле в Чангу. Иммиграционная служба подозревает ее в оказании сексуальных услуг, о которых, как утверждается, договаривались через мессенджеры. Впоследствии сотрудники выявили украинца, предположительно содействовавшего этой деятельности. Его разрешение на временное проживание в качестве инвестора истекло в октябре 2025 года.

Еще трех россиянок и гражданку Казахстана задержали на вилле в Умаласе. Кроме того, были задержаны семь гражданок Нигерии.

Операцию провели после обращений местных жителей. Сотрудники иммиграционной службы проверяли информацию на онлайн-платформах, вели наблюдение и работали под прикрытием. В настоящее время задержанных продолжают опрашивать.

По словам Новиандри, иностранцам могут грозить депортация и запрет на въезд в Индонезию сроком до пяти лет. Также не исключается уголовное преследование.

Мы полностью поддерживаем туристическую отрасль Бали, но не позволим иностранцам использовать разрешения на проживание не по назначению, нарушать закон или наносить ущерб туристическому имиджу острова заявил глава регионального иммиграционного ведомства Рамдхани

Ранее сообщалось о том, что жительницы Новосибирска обвиняются в организации проституции. Они размещали в интернете анкеты девушек для привлечения клиентов, контролировали их работу, вели учет сумм денежных средств.