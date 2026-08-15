Пять россиянок спасли из сексуального рабства на Филиппинах CDN: россиянок вызволили из сети торговцев людьми на Филиппинах

Москва15 авг Вести.На Филиппинах из сексуального рабства спасены пять россиянок. При получении денег за продажу женщин с поличным задержан и арестован подозреваемый в организации сети по торговле людьми. Спасенные от вовлечения в коммерческую сексуальную эксплуатацию женщины находятся в городе Макати, сообщает со ссылкой на филиппинское Национальное бюро расследований газета Cebu Daily News (CDN).

Каждую из будущих сексуальных рабынь предприимчивый филиппинский делец продавал по цене 34 тысячи рублей (25 тысяч песо) плюс комиссионные. Освобожденные в ближайшее время получат всю необходимую помощь. Также вместе с пятью россиянками из секс-рабства спасена одна местная жительница - бывшая королева красоты.

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