Спасенные на Филиппинах россиянки не обращались за помощью в посольство РФ Посольство РФ выясняет статус пяти россиянок, спасенных на Филиппинах

Москва15 авг Вести.Представители посольства РФ в Маниле находятся в контакте с властями Филиппин и выясняет детали о спасении пяти россиянок, которые могли стать жертвами торговцев людьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию в республике.

В посольстве уточнили, что россиянки не обращались к ним за содействием.

Посольство находится в контакте с местными компетентными органами по данному вопросу, запросив сведения о процессуальном статусе указанных лиц уточнил представитель посольства

Ранее газета Cebu Daily News (CDN) писала, что пятерых россиянок спасли из сексуального рабства. Девушек обманом приглашали приехать в страну под предлогом работы моделями в PR-агентстве.