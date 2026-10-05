В Таиланде задержан россиянин за незаконную работу гидом

Полиция Таиланда задержала россиянина за незаконную работу гидом В Таиланде задержан россиянин за незаконную работу гидом

Москва5 окт Вести.Морская полиция тайской провинции Пхукет задержала 32-летнего россиянина, который незаконно проводил экскурсии для туристов, сообщает газета Thai Post.

Во время экскурсии туристы записали россиянина на видео, после чего он начал угрожать им и требовать удалить записи. Туристы обратились в правоохранительные органы.

Полиция задержала россиянина и установила, что у него нет разрешения на работу в Таиланде.

Сейчас россиянин находится в полицейском участке Пхукета, его ждет судебное разбирательство.