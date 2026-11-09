Российские туристки в Таиланде пожаловались на самочувствие во время свиданий Baza: мужчина в Таиланде мог подсыпать туристкам РФ запрещенные вещества

Москва9 ноя Вести.Российские туристки пожаловались на мужчину в Таиланде, после свиданий с которым им становилось плохо. Они подозревают его в подмешивании запрещенных веществ в их напитки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что татуированный местный житель знакомился с россиянками в соцсетях и предлагал им весело провести время. По словам одной из девушек после того, как мужчина угостил ее безалкогольным пивом, она начала себя плохо чувствовать – участилось сердцебиение, начали неметь конечности и расширились зрачки.

После того, как девушка пришла в себя, мужчина удалил всю переписку. Другие российские туристки рассказали об аналогичных случаях знакомств с татуированным мужчиной.

В сентябре сообщалось, что на Кокосовом острове на Пхукете задержали 20-летнего москвича, который потерял рассудок после употребления запрещенных веществ.