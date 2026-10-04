Морская полиция Пхукета задержала россиянина за нелегальную работу В Таиланде задержали россиянина за нелегальную работу гидом

Москва4 окт Вести.Морская полиция Пхукета задержала в море 32-летнего гражданина России Константина по подозрению в незаконной трудовой деятельности в качестве гида на прогулочном катере. Об этом сообщает новостной портал The Thaiger.

Поводом для разбирательства послужило обращение одного из туристов. Заявитель указал, что мужчина угрожал ему, требуя стереть видеозапись проведения морской экскурсии.

В ходе проверки выяснилось, что у россиянина отсутствует разрешение на работу. Кроме того, профессия туристического гида в Таиланде законодательно закреплена исключительно за подданными королевства и запрещена для иностранцев.

Операция по задержанию прошла в акватории близ острова Ко Мапрао (Кокосовый остров), после чего мужчину доставили в отделение полиции Пхукета. За нарушение миграционных норм и работу по запрещенной для иностранцев специальности ему грозит до одного года тюремного заключения, крупный штраф и последующая депортация.

Ранее в Таиланде задержали четырех россиян по делу об элитной недвижимости.