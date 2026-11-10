В Мьянме россиянина заманили в скам-центр обещаниями работы в строительстве

Россиянина заманили в скам-центр в Мьянме обещаниями работы в строительстве В Мьянме россиянина заманили в скам-центр обещаниями работы в строительстве

Москва10 ноя Вести.Российский турист, поехавший в Таиланд, заявил, что его заманили в скам-центр в Мьянме, пообещав заплатить за осмотр строительного проекта.

По словам россиянина, которые приводит РИА Новости, в Бангкоке он познакомился с местными жителями, которые предложили ему осмотреть проект в районе Чиангмая. По дороге ему предложили заехать в другой город для встречи с друзьями. На месте туриста встретил человек, который должен был отвезти его на объект.

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Россиянин уточнил, что у него забрали паспорт, телефон и ноутбук.

Ранее в российском посольстве в Мьянме заявили, что, совместно с МВД РФ во Вьетнаме и правоохранительными органами РСМ, передали россиянина сотрудникам дипмиссии в Бангкоке для возвращения на Родину.

1 сентября сообщалось, что россиянка, которая сбежала из Мьянмы в Таиланд, передана из центра помощи жертвам торговли людьми российским дипломатам для репатриации.