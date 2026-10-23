МВД России: Камбоджа выдала двух россиян, которых разыскивали за мошенничество

Камбоджа выдала России двух граждан, которых разыскивали за мошенничество МВД России: Камбоджа выдала двух россиян, которых разыскивали за мошенничество

Москва23 окт Вести.Камбоджа передала России двух граждан, которых обвиняют в мошенничестве.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Сегодня в аэропорту города Пномпень компетентные органы Королевства Камбоджа передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двух граждан нашей страны, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола сказала она

Волк уточнила, что мужчина в свое время предоставил банкам недостоверные сведения и похитил более 6.5 млн рублей. В 2014 году ему предъявили обвинение, но он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Женщина, в свою очередь, через собственное агентство путешествий продавала туристические путевки, но договорные обязательства перед клиентами не исполнила, чем причинила значительный ущерб людям.