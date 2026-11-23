Россиянина, разыскиваемого Интерполом за мошенничество, депортировали с Бали Россиянина депортировали с Бали из-за подозрений в хищении 5,7 млн рублей

Москва23 ноя Вести.Иммиграционная служба индонезийского острова Бали депортировала в Москву россиянина, находившегося в международном розыске по подозрению в мошенничестве и хищении 5,7 млн рублей. Об этом сообщает агентство ANTARA со ссылкой на местные власти.

По его данным, гражданин РФ с инициалами IG прибыл на остров 11 ноября рейсом из тайского Пхукета. К тому моменту индонезийская полиция уже получила уведомление Интерпола о его розыске.

Глава иммиграционной службы аэропорта Нгурах-Рай Мухамад Новьяндри уточнил, что россиянина подозревают в мошенничестве и присвоении денежных средств. Предполагаемый ущерб оценивается в 5,7 млн рублей, или около 1,3 млрд индонезийских рупий.

После задержания мужчины иммиграционные власти провели проверку совместно с международным подразделением полиции Индонезии и представителями России.

По итогам проверки россиянина депортировали прямым рейсом в Москву. Его сопровождали сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

Ранее, 21 ноября, стало известно о задержании на острове Пхукет супружеской пары из России, которая находилась в розыске по обвинению в мошенничестве и отмывании денег на сумму порядка 150 миллионов рублей.