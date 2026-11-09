Власти Бали открыли охоту на россиян с помощью ИИ Власти Бали с помощью ИИ начали выявлять нелегальную коммерцию россиян

Москва9 ноя Вести.Власти индонезийского острова Бали открыли киберотдел, использующий искусственный интеллект, для вычисления признаков "нелегальной коммерции", в том числе среди россиян. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что некоторых российских туристов уже заставили покинуть курорт за сообщения о пересдаче вилл или поиске соседей для совместного проживания в Telegram-каналах.

Так, жительница Казани Лидия рассказала, что собиралась съезжать из арендованного дома и хотела помочь хозяевам найти новых жильцов. После публикации объявления на нее вышел инспектор под прикрытием. Россиянку вызвали на допрос и призвали ее заплатить крупную сумму, чтобы избежать депортации.

По индонезийским законам иностранцам с туристической визой нельзя заниматься в стране коммерцией. С начала 2026 года за это нарушение из страны депортировали 2 тысячи туристов.