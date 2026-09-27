Bali Post: двух диджеев из РФ заподозрили в нарушении условий пребывания на Бали

Двух российских диджеев задержали на Бали после выступления в клубе Bali Post: двух диджеев из РФ заподозрили в нарушении условий пребывания на Бали

Москва27 сен Вести.Двух граждан России и гражданина Египта задержали индонезийские правоохранители после выступления в качестве диджеев в одном из клубов на Бали. Об этом сообщил портал Bali Post со ссылкой на местное иммиграционное управление.

Задержание произошло 24 сентября во время рейда в туристическом районе Чангу. По данным иммиграционного управления, документы, на основании которых россияне и гражданин Египта находились в Индонезии, не предусматривали право на концертную деятельность.

Трое арестованных иностранных граждан подозреваются в злоупотреблении разрешениями на пребывание, так как они работали диджеями в ночном клубе в Чангу говорится в сообщении

Правоохранители проверяют, могли ли задержанные нарушить условия пребывания в стране. В рамках той же проверки была задержана гражданка Нигерии, которая, как сообщается, превысила разрешенный срок пребывания на 402 дня.

По данным Telegram-канала SHOT, российским диджеям может грозить депортация с последующим запретом на въезд в Индонезию. Также канал сообщил о возможном наказании в виде лишения свободы сроком до пяти лет и штрафа до 200 миллионов индонезийских рупий, что составляет около 930 тысяч рублей.

Ранее тело российского туриста нашли у обрыва в районе Печату на Бали.