Троих россиян выслали из Гоа, еще троих готовят к отправке в Россию

Mash: троих россиян депортировали из Индии, еще троим грозит высылка Троих россиян выслали из Гоа, еще троих готовят к отправке в Россию

Москва9 ноя Вести.Индийские власти за последнюю неделю выдворили из штата Гоа троих россиян, еще троих готовят к отправке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняется, иммиграционные службы проверяют частные дома и гостевые объекты в Мандреме, Кериме и Пернеме. Во время рейда в Кериме выявили иностранцев, включая россиян, которые ожидают высылки.

У троих депортированных граждан РФ истек срок туристических виз.

Уже депортированные мужчины просрочили туристические визы. Двое из них ранее были осуждены, третий до отправки находился в центре временного содержания говорится в сообщении

Отмечается, что гостевые дома и арендодателей обязали передавать сведения о заселении иностранцев по форме C-Form в течение суток и оперативно сообщать об их выезде.

По данным Mash, проверки связаны с усилением иммиграционного контроля и борьбой с преступностью. За последние месяцы из Гоа депортировали 160 иностранцев, в том числе десятки россиян.

Ранее сообщалось, организованные российские туристы не столкнутся с массовой депортацией из Индии.