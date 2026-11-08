Массовая депортация из Индии не затронет организованных туристов из РФ

АТОР: организованным российским туристам не грозит депортация из Индии Массовая депортация из Индии не затронет организованных туристов из РФ

Москва8 ноя Вести.Организованные российские туристы не столкнутся с массовой депортацией из индийского штата Гоа, так как они отдыхают в установленные сроки и не нарушают визовый режим. Об сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее стало известно, что власти Индии начали массово депортировать россиян. За последнюю неделю троих туристов отправили на родину, еще троих граждан РФ готовили к отправке. Также сообщалось о проверках частного сектора и гостевых домов в Мандреме, Кериме и Пернеме.

В АТОР пояснили, что клиенты российских туроператоров не допускают просрочки виз и не занимаются незаконной деятельностью.

Организованных туристов из РФ данная проблема не касается. Клиенты российских туроператоров отдыхают в штате Гоа в среднем 10-14 дней, въезжают с целью пляжного отдыха по электронной визе, улетают по плану, не допуская просрочки виз, не занимаются нелегальной деятельностью говорится в сообщении

В пресс-службе ассоциации добавили, что отдых российских путешественников проходит штатно, без инцидентов.