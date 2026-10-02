Пятеро иностранцев выдворены с Камчатки за нарушение миграционных законов РФ С Камчатки депортированы 5 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

Москва2 окт Вести.За нарушение миграционнного законодательства пятеро иностранных граждан из Центра временного содержания на Камчатке депортированы, въезд в Россию им закрыт на срок от 5 до 10 лет, сообщается в MAX-канале МВД края.

На территории региона регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия.

29 сентября депортированы за пределы РФ пятеро иностранных граждан, уклоняющихся от выезда по истечении разрешенного срока пребывания. Въезд в Россию им закрыт на срок от 5 до 10 лет говорится в сообщении

По данным министерства, в текущем году за различные нарушения миграционного законодательства помещено в Центр временного содержания УМВД России по Камчатскому краю 182 иностранца, подлежащих принудительному удалению.